В Калуге водитель троллейбуса уронил пожилую пассажирку

Авария произошла днем 6 марта на Грабцевском шоссе в районе МРЭО.

По предварительной информации, 38-летний водитель троллейбуса ехал в сторону Нефтебазы, затормозил, и в салоне упала 70-летняя женщина.

Пожилой калужанке врачи оказали помощь на месте происшествия.