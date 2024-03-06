В Калужской области выстрелили в голову водителю ехавшего по дороге грузовика

Инцидент произошел 1 марта в Перемышльском районе, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 41-летний мужчина поссорился со знакомым, вышел к дороге, когда тот там ехал за рулем грузовика, и выстрелил восемь раз. Одна из пуль попала водителю в голову, он госпитализирован.

- Следователи и криминалисты провели осмотры, допросы, обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступление и боеприпасы, назначили судебные экспертизы, - прокомментировали в СК. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.