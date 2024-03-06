В Калуге женщину сбили на улице Луначарского

ДТП произошло вечером 5 марта на перекрестке с улицей Никитина.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Лады» с Никитина поворачивал налево на Луначарского и сбил 34-летнюю женщину, которая шла на зеленый сигнал светофора.

С травмами пострадавшая калужанка попала в больницу, рассказали в ГИБДД.