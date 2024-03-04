На окружной дороге в Калуге «Лада» врезалась в ограждение

Авария произошла в районе Пучковского моста днем 3 марта.

По предварительным данным, с управлением не справилась 40-летняя женщина, ехавшая за рулем легковушки.

Травмы получил шестилетний мальчик, находившийся в «Ладе». Его доставили в больницу.