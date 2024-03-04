21-летнюю девушку сбили на трассе в Калужской области

Авария произошла в 6 утра в воскресенье, 3 марта, на трассе М3 «Украина» Думиничского района.

Недалеко от села Брынь водитель «Форда Фокуса» сбил 21-летнюю девушку. Как именно она там оказалась, пока не уточняется.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшая попала с травмами в больницу.