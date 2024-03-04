Баня сгорела в Тарусском районе

Пожар произошел рано утром в понедельник, 4 марта, в селе Салтыково, рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:28.

Баня практически полностью выгорела, часть крыши обвалилась.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.