В Калужской области погиб водитель «Лады Приоры»

В воскресенье, 3 марта, вечером в 18:50 на 3 км дороги Балабаново М-3 произошло ДТП, сообщает региональное УМВД.

Предварительно, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, человек погиб на месте.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.