В Калужской области сбили пешехода

В воскресенье утром, 3 марта, в Думиничском районе на трассе сбили пешехода, сообщает региональное МЧС.

В 6 часов 38 минут стало известно о ДТП на 271 км трассы М-3 «Украина». Автомобиль «Форд» сбил пешехода.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Тяжесть травм и обстоятельства ДТП уточняются.