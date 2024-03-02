В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

Свидетелей просят обратиться в полицию.

13 сентября с 17:30 до 18:30 авария произошла во Мстихино у дома №120 в СНТ «Горняк». Там водитель сбил 54-летнего мужчину и скрылся.

А 31 января в 6:15 у дома №87 на улице Родниковой сбили 74-летнюю женщину. Там водитель также скрылся.