Дом сгорел на окраине Калуги

Пожар произошел в ночь на пятницу, 1 марта, в СНТ «Березка-2», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

Никто из людей не пострадал. Причины пожара пока не называются.