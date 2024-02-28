После смертельного ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело

Авария произошла накануне в Бабынинском районе на трассе М3 «Украина».

По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль «Киа».

Погиб 45-летний водитель «Киа».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется расследование, рассказали в прокуратуре Калужской области.