20-летний водитель пострадал в столкновении «Ниссана» и двух грузовиков

В полиции сообщили подробности о ДТП на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе, которое произошло вечером 26 февраля.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Ниссана Альмера» ехал со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную грузовую «Газель». После этого легковушку отбросило под встречную фуру «Ивеко».

Молодой водитель «Ниссана» с травмами попал в больницу.