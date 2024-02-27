Стали известны подробности о ДТП у Гостиных рядов в Калуге

Авария произошла 26 февраля на перекрестке улиц Ленина и Карпова.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Хендая Соляриса» поворачивал с Ленина направо на Карпова и врезался в «Фольксваген Поло», а потом сбил 68-летнюю женщину, переходившую улицу Карпова по зебре.

Пострадавшую женщину-пешехода увезли в больницу.