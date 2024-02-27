45-летний мужчина погиб в столкновении «Киа» и «Газели»

В полиции сообщили подробности о ДТП на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе, которое произошло рано утром 27 февраля.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Газели» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Сид».

Погиб 45-летний водитель легковушки. Травмы получила ехавшая с ним 42-летняя женщина.