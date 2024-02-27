Водитель «Киа» погиб в ДТП на Киевской трассе

Авария произошла около 7:30 утра во вторник, 27 февраля, недалеко от Бабынино.

Легковушка столкнулась с грузовой «Газелью».

Человек, управлявший «Киа», скончался на месте происшествия, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Что именно стало причиной аварии, сейчас устанавливается.