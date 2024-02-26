«Рено» врезался в «Вольво» на калужской трассе

В ГИБДД сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 22 февраля на дороге А130 в Мосальском районе.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны Москвы и врезался в стоящий грузовик.

Травмы получила 18-летняя пассажирка легковушки. Врачи оказали ей помощь на месте.