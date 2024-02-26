10-летнюю девочку из Людиново укусила бездомная собака

Это произошло у местного загса, когда ребенок шел в школу.

Собака повредила девочке правую руку, рассказали 26 февраля в прокуратуре Калужской области.

После иска ведомства суд обязал людиновских чиновников выплатить малышке компенсацию в 30 тысяч рублей.