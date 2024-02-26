В центре Калуги столкнулись три легковушки и сбили пешехода

Авария произошла в 10:30 в понедельник, 26 февраля, на перекрестке улиц Ленина и Карпова.

Там не смогли разъехаться водители «Фольксвагена», «Хендая» и «Лады». Пострадал также пешеход.

Информация о состоянии сбитого человека уточняется.