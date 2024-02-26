29-летний мужчина пропал в Калуге

Последний раз Хайёма Умарова видели в деревне Большая Каменка 6 декабря, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост мужчины – 175 сантиметров. На нем были черная куртка, темно-синие брюки и красные кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.