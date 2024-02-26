В Калуге провалилась крыша ангара с матрешками

На длинных выходных здание на улице Достоевского не выдержало тяжести снега и льда, копившихся на кровле.

Крыша провалилась на всей площади, боковые стены также деформировались.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После закрытия рынка в этой части города ангар активно не использовался.

На стене этого здания в конце прошлого года появились необычные матрешки с надписью: «С любовью из Калуги».