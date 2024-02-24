Убившего сожительницу калужанина взяли под стражу на два месяца

Ранее мы писали, что в Калуге 54-летний мужчина убил ножом в горло 50-летнюю сожительницу.

Все произошло в микрорайоне Северный на улице Дорожной.

Прокуратура сообщает, что поддержала ходатайство следственного комитета о заключении подозреваемого под стражу.

С учетом позиции прокуратуры, суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца.