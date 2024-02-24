В Калуге мужчина убил сожительницу ударом ножа в шею

Следственный комитет Калуги сообщает, что в ночь на 23 февраля 54-летний калужанин из-за личной неприязни ударил 50-летнюю сожительницу ножом в шею. Женщина умерла.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина задержан.

Следствие будет настаивать в суде на заключении подозреваемого под стражу.

Проводятся допросы, экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.