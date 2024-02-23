В Калужской области сгорел дачный дом

В ночь с четверга на пятницу в Жуковском районе произошел пожар. В 23 часа 45 минут стало известно, что в деревне Грибовка горит дачный дом, сообщает региональное МЧС.

Огнем уничтожен дачный дом. Люди не пострадали.

Причины пожара предстоит установить. На место направлен инспектор ГПН.