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В Калужской области сгорел дачный дом

Елена Сумак. Фото ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 23.02.2024 15:41 0 200
В Калужской области сгорел дачный дом

В ночь с четверга на пятницу в Жуковском районе произошел пожар. В 23 часа 45 минут стало известно, что в деревне Грибовка горит дачный дом, сообщает региональное МЧС.

Огнем уничтожен дачный дом. Люди не пострадали.

Причины пожара предстоит установить. На место направлен инспектор ГПН.

 

Елена Сумак. Фото ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 23.02.2024 15:41 0 200
Тэги: мчс пожар
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