В Калужской области автомобиль «Рено» не выдержал столкновения с «Вольво»

В четверг вечером в Мосальском районе произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС.

В 20 часов 34 минуты появилась информация об аварии на 262 км автодороги А-130 «Москва-Рославль».

Там столкнулись два автомобиля: «Вольво» и «Рено». Пострадал человек, тяжесть его травм и причины аварии устанавливаются.