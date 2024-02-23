«Вольво» и «Рено» столкнулись в Калужской области

Ранним утром 23 февраля в Кировском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает региональное МЧС.

В 5 часов 32 минуты поступило сообщение об аварии в Кировском районе на 98 километре дороги «Брянск-Людиново-Киров».

Столкнулись автомобили «Вольво» и «Рено». Один человек пострадал.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники, - уточнили в главном управлении.