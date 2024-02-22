В Калуге 9-летнего мальчика сбили на улице Зерновой

Авария произошла днем в четверг, 22 февраля, недалеко от дома №13а.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Лады» ехал в сторону улицы Тарутинской и сбил ребенка, который перебегал дорогу не по переходу.

С травмами мальчика увезли в больницу, рассказали нам в ГИБДД.

Ближайший переход от места аварии находится в 200 метрах.