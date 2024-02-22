Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024

Пропавшую калужскую девушку нашли в Тамбове

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2024 12:59 0 231
Пропавшую калужскую девушку нашли в Тамбове

Она ушла из дома в сентябре прошлого года, сообщили 22 февраля в полиции.

Спустя полгода несовершеннолетнюю девушку нашли. Что именно она делала в Тамбове, не уточняется.

Подростка привезли в Калугу и передали в семью.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2024 12:59 0 231
Тэги: происшествие дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк начинает сотрудничество с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Новикомбанк и Калининградская область расширяют сотрудничество
Калужская сбытовая компания поддерживает «зеленую энергетику» и призывает компании региона последовать своему примеру
Сотрудники ААК «Прогресс» получат Дальневосточную ипотеку от Новикомбанка
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему так много поклонников у дистанционного обучения
Некрополи Петербурга: обзор самых известных и значимых захоронений
Преимущества внедрения чат-ботов в бизнесе

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru