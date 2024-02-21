Сбитый калужанином пешеход умер в больнице

Стали известны результаты расследования уголовного дела, которое возбудили после аварии на улице Советской 7 ноября прошлого года.

По версии следствия, 58-летний мужчина за рулем «Хендая» сбил мужчину, который шел по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.