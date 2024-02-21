В Калуге 64-летний мужчина погиб при пожаре

, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

На месте происшествия спасатели обнаружили труп хозяина квартиры.

Трагедия произошла вечером 20 февраля на улице Болдина, рассказали в МЧС.

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