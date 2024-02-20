Женщина погибла в ДТП в Калужской области

Авария произошла в Сухиничском районе около 16:00 во вторник, 20 февраля, на дороге между Сухиничами и поселком Середейский.

По предварительным данным полиции, 68-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте происшествия скончалась 72-летняя пассажирка «Лады».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре Калужской области.