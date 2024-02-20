С бизнесмена потребовали деньги за деревья, которые он не рубил

Инцидент произошел в Жиздринском районе, сообщили во вторник, 20 февраля, в прокуратуре.

По версии следствия, на участке леса, который находился в аренде у предпринимателя, кто-то вырубил деревьев на 1,3 миллиона рублей.

- Федеральным законодательством на арендатора лесных участков возложены ответственность за содержание арендуемого имущества в надлежащем состоянии, - пояснили в прокуратуре.

Суд обязал бизнесмена возместить ущерб.