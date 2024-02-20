В Калуге судят женщину, которая сбила человека на переходе

Авария произошла в сентябре прошлого года на улице 65 лет Победы.

По версии следствия, 27-летняя калужанка за рулем «Шевроле» не снизила скорость перед переходом и сбила человека.

У пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 20 февраля в прокуратуре.