Житель Калуги умер после конфликта в кафе

Конфликт произошел между двумя мужчинами, которые выпивали в одной компании, рассказали 20 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, один из калужан плюнул в оппонента. Тогда тот встал и толкнул обидчика. Мужчина упал и ударился головой о пол.

Через четыре дня пострадавший умер в больнице.

Толкнувшему его человеку грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит суд.