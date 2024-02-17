Семь беспилотников сбили в Калужской области

В ночь на субботу, 17 февраля, пять БПЛА уничтожили в Людиновском районе, сообщил губернатор, Владислав Шапша.

Два летательных аппарата средства ПВО сбили в Козельском районе.

- Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - заявил Шапша со ссылкой на оперативные группы, которые работают на месте происшествий.