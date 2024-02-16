При пожаре на площади Победы в Калуге пострадала 92-летняя женщина

Днем в четверг, 15 февраля, в Калуге произошел пожар в доме №9 на площади Победы.

Загорелась квартира на втором этаже панельного дома, рассказали в МЧС.

В больницу с отравлением попала 92-летняя хозяйка жилища. В квартире обуглены и закопчены стены.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.