Трактор потушил загоревшуюся машину в Калуге

Легковушка вспыхнула днем в четверг, 15 февраля, на парковке у почты на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Московской.

Пожар начался в моторном отсеке. По предварительным данным, произошло короткое замыкание.

На помощь водителю подоспел снегоуборочный трактор. Он высыпал на пламя несколько ковшей, и пожар удалось потушить.

Видео с места происшествия.