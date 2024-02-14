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Дом сгорел в Воротынске

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 15:00 0 309
Дом сгорел в Воротынске

Пожар произошел около 10 утра в среду, 14 февраля, на улице Копанцова, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 15:00 0 309
Тэги: мчс происшествие
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