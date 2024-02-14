Фура врезалась в легковушку на калужской трассе

Авария произошла утром 14 февраля на границе Сухиничского и Мещовского районов на трассе М3 «Украина».

По предварительным данным, водитель фуры «Вольво» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ховер».

Пострадал один человек. Сейчас устанавливается информация о его состоянии.