В Калуге водитель бронеавтомобиля протаранил «Газель»

Стали известны подробности о ДТП на улице Никитина, которое произошло вечером 13 февраля на перекрестке с Восточным проездом.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем инкассаторского бронеавтомобиля на базе «Фольксвагена Транспортера» ехал в сторону Болдина и не уступил дорогу грузовой «Газели».

Травмы получил водитель бронеавтомобиля. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой, рассказали в ГИБДД.