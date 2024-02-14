Часть путепровода обрушилась в Людиново

Обвалилась аварийная часть пешеходной зоны на улице Куйбышева, сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Ранее территория была огорожена, проход был закрыт, - пояснил он.

Никто не пострадал.

Сейчас совместно с минтрансом Калужской области решается вопрос с ремонтом. На данный момент проводятся изыскания.