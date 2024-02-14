Еще 341 калужанин получил травмы на улице

Минздрав опубликовал статистику за 13 февраля, когда тротуары еще были очень скользкими.

К врачам попал 341 человек. 34 – это дети.

Переломы диагностированы у 111 человек, сотрясение мозга – у 10.

Госпитализация понадобилась 28 калужанам.

Скорая помощь выезжала на вызовы по уличным травмам 76 раз.

Напомним, 12 февраля, уличные травмы получили 383 жителя Калужской области.