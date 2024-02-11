В Тихоновой Пустыни под Калугой полыхнул жилой дом

Пожар возник вечером в субботу, 10 февраля. Загорелся частный дом в СНТ «Автомобилист – 3».

Пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области выехали на место происшествия в половине восьмого вечера.

Пожар удалось быстро потушить, однако внутри дом существенно пострадал. Оперативные службы отмечают, что в результате возгорания человеческих жертв нет, дом был пустой. Причины пожара выясняются.