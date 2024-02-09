17-летнюю девушку сбили на улице Ленина

Авария произошла около 16:15 в пятницу, 9 февраля.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Дзержинского 17-летняя девушка пересекала проезжую часть не по переходу и попала под колеса «Дэу», двигавшегося в сторону улицы Кирова.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в полиции.