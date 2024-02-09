Авария в Анненках перекрыла движение

Пробка образовалась днем 9 февраля на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

На светофоре столкнулись три автомобиля, сообщили в сообществе «Калуга ДТП».

Пробка в сторону центра растянулась уже на два километра – от развязки с Южным обходом.

Очевидцы сообщают, что разбитые машины заняли обе полосы.