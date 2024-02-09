В Калуге наказали водителя легковушки, который подрезал троллейбус

Из-за этого троллейбус резко затормозил и в салоне упал пассажир, который получил травмы.

Инцидент произошел на улице Плеханова.

Машина и троллейбус не получили повреждений, поэтому водитель «Санг Йонга» уехал. Хотя при этом, как выяснилось на суде, он знал о травме пассажира троллейбуса.

За опасный маневр и оставление места аварии калужанина лишили водительского удостоверения на год, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.