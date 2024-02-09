В Калуге человека сбили на улице Поле Свободы

Авария произошла около 7 утра в пятницу, 9 февраля, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Фольксвагена Поло» на пешеходном переходе.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.