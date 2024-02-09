Грузовик загорелся ночью в Жиздре

Пожар начался около 00:40 в пятницу на улице Шмидта, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

На дороге загорелся грузовой автомобиль.

Спасателям удалось потушить огонь, машина получила повреждения, но не сгорела полностью.

Причины пожара устанавливаются.