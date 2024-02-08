В Калуге бездомная собака укусила ребенка за лицо

Бездомная собака набросилась на 10-летнего мальчика. Ему понадобилась госпитализация.

Инцидент произошел в деревне Мстихино, сообщили 8 февраля в прокуратуре.

Суд обязал управление городского хозяйства выплатить ребенку компенсацию в 50 тысяч рублей.

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