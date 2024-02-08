Женщина пострадала в вылетевшем в кювет «Хендае»

Авария произошла на объездной дороге в Кирове 7 февраля.

По предварительной информации, 55-летний водитель «Креты» не учел погодные условия, машина съехала в кювет.

Различные травмы получила 58-летняя пассажирка легковушки. Ее отвезли в больницу.