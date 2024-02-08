На окружной дороге в Калуге «Пежо» врезался в отбойник

Авария произошла около 8 утра в четверг, 8 февраля, недалеко от Турынино.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в отбойник.

По данным МЧС, пострадал один человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.